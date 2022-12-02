Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak

Trabzonspor , Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada üçüncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.





Bordo-mavililer, daha önce açıklanan takvim doğrultusunda yarın ilk karşılaşmasında saat 16.00’da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile mücadele edecek. Karadeniz ekibi, ikinci hazırlık müsabakasında ise 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.