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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi... Trabzonspor, 22 yaşında Polonyalı sol bek Puchacz’ın sezon sonuna kadar 200 bin avro karşılığında kiralandığını açıkladı. Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'a yarım sezon için 400 bin Euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor , Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Kiralam ücreti açıklandı

Trabzonspor, Puchacz’ın sezon sonuna kadar 200 bin avro karşılığında kiralandığını açıkladı. Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'a yarım sezon için 400 bin Euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Açıklamada "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir." denildi.

https://www.instagram.com/p/CYjUWXIogZ4/


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