Trabzonspor Tymoteusz Puchacz ile transfer görüşmelerine başladı

Süper Lig 'in ilk yarısını 46 puan ile lider tamamlayan Trabzonspor , devre arasında kadrosuna takviyede bulunmak istiyor. Henüz ligin ilk yarısı sona ermeden Kouassi hamlesi yapan Fırtına, bir transfer daha gerçekleştirmek üzere.

Sabah'ın haberine göre sol bek transferi için Almanya'ya yönelen Bordo-Mavililer, Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile görüşmelere başladı.

22 yaşındaki sol bekin Union Berlin ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Fakat takımda istediği kadar forma şansı bulamayan Polonyalı oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.

Tymoteusz Puchacz bu sezonki karnesi

1 Temmuz 2021 tarihinde Union Berlin'e katılan Tymoteusz Puchacz, bu sezon 7 maçta görev yaptı. Polonyalı sol bek, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

Puchacz, daha önce Polonya'nın Lech Pozman, Z. Sosnowiec ve GKS Katowice gibi takımlarında oynadı. Oyuncu ilk kez yurt dışına Union Berlin ile çıktı.

Kariyeri boyunca 194 maça çıkan 22 yaşındaki Puchacz, 18 kez gol sevinci yaşarken, 16 kere ise arkadaşlarına gol pası verdi.

Tymoteusz Puchacz'ın bonservisi ne kadar?

Bu sezonun başında Polonya takımlarından Lech Pozman takımından Union Berlin'e 2,50 Milyon Euro bonserbis bedeliyle transfer oldu. Şu anki piyasa değerinin de 2,50 Milyon Euro olduğu kaydedildi.