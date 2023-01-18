Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor deplasmanına çıktı. Müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk’ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Gökhan Barcın yaptı. Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Süper Lig ’in 8. haftasında Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 109 gündür dış sahada oynadığı maçlarda gülemiyordu. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 lig mücadelesinde ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor müsabakasıyla bu kâbusu sonlandırmayı başardı.

UMUT NAYİR ATTI, VITOR HUGO HAYAT VERDİ

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi, 12. dakikada Umut Nayir'in attığı golle öne geçti. İlk 45 dakika, Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken ikinci yarıda iki takım da ataklar buldu, 90+3. dakikada sahneye çıkan Vitor Hugo, 90 dakikanın sonucunu belirledi.

UZATMA DAKİKALARINDA FIRTINA ŞOV

100. dakika Anastasios Bakasetas'la bir penaltı atışından yararlanamayan Bordo Mavililer, devamında şov yaptı. 104. dakikada sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, takımını öne geçirdi. 111. dakikada penaltıda hata yapmayan yıldız solak, farkı 2'ye çıkarırken 114. dakikada ağları sarsan Maxi Gomez, sonucu belirledi. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Recep Uçar'lı Ümraniyespor ise kupa defterini son 16'da kapattı.

Kupayı 9 kez kazandı

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş ’ı yakalamak için mücadele ediyor. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991- 1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 12. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Mrsic'in pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Oğuz'un meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra ceza sahası yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ın kurtarışında dönen topu takip eden Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Ümraniyespor'da savunmadan çıkarken Mustafa'nın kaptırdığı topu kontrol eden Trezeguet'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Orkun gole izin vermedi.

31. dakikada kaleci Orkun'un hatalı pasında Hamsik bekletmeden pasını ceza sahası yayı gerisindeki Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun son anda kornere çeldi.

45. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Orkun son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada Kartal Kayra'nın pasıyla ceza sahası içi sağ kanadında topla buluşan Onur'un rakiplerinden sıyrıldıktan sonra altıpasın hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Larsen çizgi üzerinden çıkardı.

56. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Doğucan'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Orkun yatarak çelmeyi başardı.

GOL | 90+3. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Bardhi'den pası alan Larsen'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada kale sahasının tam önünde Vitor Hugo'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+7. dakikada Kartal Kayra'nın sol kanattan kazanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisine yaptığı ortayı savunma uzaklaştıramadı. Penaltı noktasının hemen önünde topu kontrol eden Glumac'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.

97. dakikada atılan uzun top sonrası Ümraniyespor ceza sahası içerisine hareketlenen Maxi Gomez, Mustafa Eser'in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI | 101. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

GOL | 104. dakikada Trabzonspor öne geçti. Maxi Gomez'in sağ kanattan son çizgi üzerinde içeriye çevirdiği topa hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın altıpas içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

108. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın arapasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mustafa'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

GOL | 111. dakikada Yusuf Yazıcı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere yolladı: 1-3.

GOL | 114. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Bakasetas'ın arapasıyla hareketlenen Maxi Gomez, Mustafa'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, Onur Atasayar'a çarpan top filelerle buluştu: 1-4.

Kalan sürede başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 4-1 galip ayrılarak kupada bir üst tura çıktı.

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani (Dk. 88 Glumac), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 101 Onur Atasayar), Mrsic (Dk. 68 Sackey), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 68 Sekidika), Bettaieb (Dk. 101 Geraldo), Umut Nayir

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Larsen (Dk. 91 Eren Elmalı), Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Arif Boşluk (Dk. 71 Peres), Doğucan Haspolat, Hamsik (Dk. 63 Djaniny), Trezeguet (Dk. 46 Bakasetas), Bardhi, Naci Ünüvar (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Umut Bozok (Dk. 46 Maxi Gomez)

GOLLER: Dk. 12 Umut Nayir (Ümraniyespor), Dk. 90+3 Vitor Hugo, Dk. 104 ve Dk. 111 (P) Yusuf Yazıcı, Dk. 114 Maxi Gomez (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Eser, Bettaieb, Geraldo, Glumac (Ümraniyespor), Arif Boşluk, Djaniny, Bakasetas (Trabzonspor)