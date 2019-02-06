Trabzonspor pazar günü yaşamını yitiren eski oyuncusu Turgut Uçar’ı unutmadı.
Bordo-Mavili oyuncular, Ümraniyespor maçı öncesi Uçar’ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde ‘Seni unutmayacağız’ yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.
Trabzonspor pazar günü yaşamını yitiren eski oyuncusu Turgut Uçar’ı unutmadı.
Bordo-Mavili oyuncular, Ümraniyespor maçı öncesi Uçar’ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde ‘Seni unutmayacağız’ yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.
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