Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tecrübeli futbolcuların yanı sıra Avrupa'da forma giyen genç gurbetçi gençleri de kadrosuna katmaya devam eden Bordo Mavili ekip son olarak Basel'de forma giyen 19 yaşındaki stoper Emirhan Eraslan'ı transfer etti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor ve Basel transfer için anlaşmaya vardı. Genç futbolcu yarın Trabzon’a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. İsviçre ekibi ile yapılan anlaşmaya göre bir sonraki satıştan Basel’in yüzde 15 payı bulunuyor.

Bordo Mavili ekip bu sezon Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Marc Bartra, Doğucan Haspolat, Lahtimi, Larsen ve Gbamin'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Umut Bozok'la da anlaşma sağlayan Trabzonspor hem yerli hem de yabancı transferde atağa kalkmış durumda.





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Naci Ünüvar şehre geldi

Trabzonspor’un Ajax’tan kadrosuna kattığı Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için bu sabah kente geldi. Kendisini bekleyen gazetecilere kısa bir açıklama yapan Naci; "Trabzonspor çok büyük kulüp, inşallah bu sezon da şampiyon oluruz" dedi. Bordo-mavililer, uzun süredir Transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Umut Bozok transferi de bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi’nde sürdürecek olan Trabzonspor , bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok’un transferi konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig’den Galatasaray ’ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.







