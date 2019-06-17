Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

Trabzonspor, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren genç orta saha oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü transfer ettiğini açıkladı.

17 Haziran 2019, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

 Trabzonspor, transfer döneminin resmen açıklanmasıyla ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer, Eskişehirpor'dan ayrılan Fıratcan Üzüm'ü bedavaya transfer etti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla. 

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