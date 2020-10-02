Trabzonspor transferi bitirdi, Djaniny geldi

Uzun lig ve kupa maratonunu düşünerek Benik Afobe’nin ardından bir forvet daha almak için kolları sıvayan Trabzonspor, Djaniny Tavares’te karar kıldı. İlk hedef olarak belirlenen Landry Dimata konusunda fiyatlar çok yükselince, B planı devreye alındı. Hem Anderlecht hem de Dimata’nın menacerinin ekstra taleplerde bulunmasının ardından Djaniny Tavares’le görüşen Karadeniz ekibi, oyuncuyu ikna etti. Al Hilal kulübüyle sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forvet, Türkiye’ye geldi.

Hücum hattı tamam

Bonservis maliyeti olmayan 1.90’lık oyuncu, pivot santrfor özelliğinden dolayı eldeki hücumculardan farklı tarzda... Sağlık kontrolünden geçirilecek Djaniny’nin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kariyerinde daha önce Benfica tecrübesi de bulunan başarılı golcü, 2018’de Meksika ekibi Santos Laguna’dan Al Ahli’ye 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

99 gol - 33 asist

Al Ahli formasıyla geçen sezon 25 maçta 8 gol atan Djaniny, kulüp kariyerinde ise toplam 294 karşılaşmaya çıktı, toplamda 99 gol, 33 asistlik hücum performansı gösterdi