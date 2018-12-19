Trabzonspor transferi açıkladı! Sabah bombası

Trabzonspor, Esteban Alvarado'nun şehri terk etmesinin ardından altyapı kalecilerinden Muzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 08:38
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Trabzonspor transferi açıkladı! Sabah bombası

Trabzonspor, Esteban Alvarado'nun şehri terk etmesinin ardından altyapı kalecilerinden Muzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, U21 takımı kalecisi Muzaffer Cem Kaplan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Genç kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğduğum, büyüdüğüm, renklerine gönül verdiğim Trabzonspor'da profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Her sokağında anım olan güzel şehrimin, büyük taraftarlarına her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma, çok çalışacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun bordo-mavili kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

İHA

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