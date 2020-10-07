Trabzonspor transferde vadeye yaydı limite takılmadı

Trabzonspor yaz transfer döneminin hareketli takımları arasında yer aldı. Sabah'ın haberine göre; Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Novak, Abdurrahim Dursun, Koray Kılınç, Da Costa, Messias, Guilherme, Ndiaye ve Alexander Sörloth'la yollarını ayıran bordo-mavililer 9'u yabancı, 2'si yerli, 11 transfer yaparken, Edgar Ie de kiradan döndü.

Sörloth transferinden kasasına 10 milyon euro koyan Trabzonspor, Guilherme ile yolları 350 bin euro ödeyerek ayırdı. Transfer ettiği oyuncularda harcama limitlerine takılmak istemeyen Fırtına, yüksek bonservis verdiği futbolcuların ödemelerini vadeye yayarak amacına ulaştı.