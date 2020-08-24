Trabzonspor’da forvet çalışmalarında mutlu son yakın. Hücum hattına yerli bir takviye yapmak isteyen, Sörloth’un arkasına bir kule daha almak isteyen Fırtına, hedefini Serdar Dursun olarak belirlemişti. Karadeniz ekibi, Almanya 2. Ligi’ne damga vuran başarılı forvet için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre oyuncu tarafı tamam. Yapılan görüşmelerde Serdar’la anlaşmaya varıldı. Sırada kulübü var. Darmstadt 98 ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Serdar için Almanlar’la görüşmeler hız kazandı. Trabzonspor, 600 bin Euro önerdi. Transferin bu rakama bitme olasılığı oldukça yüksek.

Ömer Necati Albayrak





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