Trabzonspor, transferde hedefini belirledi! Sürpriz hamle...

Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon Trabzonspor , Dünya Kupası için verilen aranın sonrasında yeniden zirve adına iddialı bir konuma gelmeyi planlıyor. Bu sezon da şampiyonluk mücadelesini sürdürmeye hazırlanan Bordo-Mavililerde öncelik golcü transferi olsa da sürpriz bir isim için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Uğurcan: Şampiyon olmak istiyoruz

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, bu sezonki hedeflerini açıkladı. Yıldız file bekçisi, "Güçlü bir oyunla ve duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" dedi.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk bölümünde çok da kötü olmadıklarını ifade eden Uğurcan Çakır, "Kamp bize iyi geldi. Hocanın istediklerini sahaya yansıtmaya çalıştık, ciddi rakiplerle oynadık. İlk bölüm çok da kötü geçmedi. Önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Gecen seneden çok oyuncu gitti geldi, bu yüzden uyum zor oluyor. Her zaman kolay olmuyor. Burada uyumumuzu geliştirmeye çalıştık" diye konuştu.

'Daha zor olduğunu biliyorduk'

26 yaşındaki başarılı kaleci, takımdaki adaptasyonla alakalı bir soru üzerine, "Çok oyuncu değişince saha içinde arkadaşının ne yaptığını bilmen gerekiyor. Geçen seneki kadroda yıllardır beraber oynadığımız arkadaşlar vardı. 11'e yeni oyuncu gelince uyum sorunu oluyor. Güçlü bir oyunla ve duruşla zirveyi zorlayabiliriz. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu senenin daha zor olduğunu biliyorduk" şeklinde konuştu.

'Her kulvarda iddialıyız'

Uğurcan Çakır, Bordo-Mavili ekibin her kulvarda iddialı olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi: "Sezona Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda başladık. Sonra gruplarda pek de fena olmayan bir performans sergiledik. 9 puanla çıkamadık gruptan. Basel ile karşılaşacağız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Son 16'ya iyi takımlar kaldı. Sonuna kadar gitmek istiyoruz, hedef varsa Trabzonspor peşinden koşuyor. Bunu başarabilecek kalitedeyiz. Ligde de, kupada da her yerde iddiamız var."

'Sakatların dönmesine sevindik'

Sakatlığını atlatan oyuncular hakkında da konuşan Uğurcan, "Edin (Visca) ağabey son 10 sezonda her yıl 10 gol, 10 asist yapmış. Kaybı büyük eksiklikti. Bruno da çok kaliteli bir oyuncu. Her futbolcunun yerine oynatabileceğimiz adamlar var ama kalite çok farklı bir şey. İkisi de çok kaliteli isimler. Dorukhan geçen sene çok iyi oynamıştı. Onun da sakatlığı bizi büyük ölçüde etkiledi. Hocanın da elini kolunu bağladı. Geri dönmelerine çok sevindik. Saha içinde bize yardım edecek isimler" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe, kırılma maçı...'

Uğurcan Çakır, liglere verilen aranın ardından karşılaşacakları Fenerbahçe müsabakasının final maçı olmayacağını vurgulayarak, "Final maçı demek için çok erken ama bir kırılma maçı olabilir. Galip gelirsek, bu sallantılı gidişin ardından galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacaktır. Aksi sonuçta ligin sonu değil" dedi.

'Derbiler özel oluyor'

Derbilerin özel maçlar olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, "Evimizde veya deplasmanda ekstra bir motivasyonum yok, her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Her maçın ayrı değeri var benim için. Geçen sene de derbi maçlarda iyi oynamıştım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.

'Bu sene farklı'

Bordo-Mavili kaleci, geçen sene ile bu sene arasındaki taktik farkı hakkında ise, "Geçen sene ikinci top üzerine Cornelius olunca direkt hücumla gitmeye çalışmıştık. Bu sezon boy ortalaması biraz daha kısaldı. Geriden oyun kurarak çıkmaya çalışıyoruz. Bu kampta da biraz bunun üzerinde durduk. Geçen sene farklı bir oyun planı vardı, bu sene de farklı bir oyun planı olacak" dedi.

Tuncay Mesçi unutulmadı

Bordo-Mavili ekibin efsane futbolcularından Tuncay Mesçi, ölümünün 3. yıl dönümünde unutulmadı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "1947 yılında dünyaya gelen Tuncay Mesçi, İdmanocağı, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Mersin İdman Yurdu takımlarında oynadıktan sonra 1974-75 ve 1975-76 sezonlarında Trabzonspor formasını terletmiştir. İlk şampiyonluğumuzun kadrosunda yer alan, Kıbrıs Barış Kupası finalinde bize kupayı getiren tek golü atan efsane futbolcumuz Tuncay Mesçi, A Milli ve Ümit Milli takımlarında forma giyme başarısı göstermiştir. Beşiktaş takımında da forma giyen Mesçi ardından futbol hayatını noktalamıştır."

Fair-Play ödülü geldi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Trabzonspor, Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü'ne layık görüldü.

TFF'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şunlar söylendi:

"Örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza atması; Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası başlatıp, Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmayla satışa çıkartarak tüm gelirin bağışlanması yoluyla gösterilen duyarlı davranış, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açık artırmayı bizzat başlatarak kampanyaya öncülük etmesi, bu projeyi destekleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın maç önü açıklamalarında futbolun sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulaması, kampanyaya büyük destek veren Trabzonsporlu taraftarların Ekim ayı döneminde kurallara uyma konusundaki olumlu performansı nedenleriyle "TAKIM ÖDÜLÜ'ne layık görülmüştür."

Trabzon'a kupa geliri

FIFA, daha önce Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde organizasyona oyuncu gönderen kulüplere ödeme yapacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer, Larsen ve Gomez'in yanı sıra kurallar gereğince daha önce takımda forma giyen Andreas Cornelius için ödeme alacak. Trabzonspor, 3 oyuncu için toplamda 175 bin Dolar'lık bir geliri kasasına koyacak.

Ön liberoya Adrian Sut

Transfer çalışmalarını sürdüren ve önceliğini golcü olarak belirleyen Karadeniz ekibinde flaş bir isim ön plana çıktı. Romanya'da FCSB forması giyen Adrian Sut için Trabzonspor Yönetimi'nin devreye girdiği belirtildi.

Rumen temsilcisinin başkanı Gigi Becali ise Fırtına'nın yıldız oyuncuyu istediğini doğruladı. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki ön libero için ilk etapta 2 milyon Euro önerirken, bu teklif yeterli bulunmadı.