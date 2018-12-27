Trabzonspor transferde gözünü kararttı

Bordo-Mavililer için Ocak ayı hareketli geçeceğe benziyor... Malatya maçından sonra kadro dışı kalan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, alacaklarına karşılık serbest kalmak için TFF’ye başvurmuştu. Trabzonspor, iki oyuncuya da herhangi bir ödeme yapmayı düşünmezken, devre arasında yollar ayrılacak. Yönetim, iki yıldızın sezon sonuna kadarki toplam maliyetini ise transfer kullanacak. Hem Onur’a hem de Burak’a sezon başında cüzzi miktarda ödeme yapılırken, kalan miktar yaklaşık 6 milyon Euro’yu (36 milyon TL) buluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 6 milyon Euro ile hem transferleri gerçekleştirmeyi hem de yeni oyuncuların yarım sezonluk ücretlerini vermeyi düşünüyor.

3 isimle sıcak temas

Onazi sakatlandığı için orta sahaya 2 transfer birden yapmaya hazırlanan Fırtına, bir stoper bir de forvet almayı hedefliyor. Hem teknik heyet hem de oyuncu izleme komitesi detaylı bir rapor oluştururken, mevcutta görüşülen bazı isimler de var. Bunlar Kızılyıldız’ın stoperi Savic, Akhmat Grozny’den Wilker Angel ve Krasnodar’ın orta saha oyuncusu Charles Kabore...