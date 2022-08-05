Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçına 16 Ağustos’ta Kopenhag deplasmanında çıkacak olan Trabzonspor , transferde gaza bastı. Stoper arayışlarını en geç önümüzdeki hafta içine kadar bitirmek isteyen Bordo-Mavililer, Alex Tuanzebe ve Vestergaard isimlerinden net bir cevap bekliyor.

Hamsik’in sakatlığı sonrası orta saha arayışlarına yeniden başlayan Fırtına, Grillitsch ve Xeka ile temasta. Her iki oyuncunun da bonservisleri elinde bulunuyor. Karadeniz ekibi, stoper ve orta sahayı güçlendirdikten sonra hücum hattına bir takviye planlıyor.