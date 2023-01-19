Alanyaspor mağlubiyetini Başakşehir karşısında telafi eden ve zirve yarışına tutunan Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor engelini aşarak çeyrek finale yükseldi.





Süper Lig'de kötü gidişatı durduran, kupada moral depolayan Fırtına'da gözler şimdi transfere çevrildi. Geçen sezon olduğu gibi yine gündeme gelen yıldız oyuncu, kulübünden ayrılmayı düşünüyor. Bordo Mavili yönetim, hem kanat hem de forvette oynayan Norveçli yıldız için kısa zamanda görüşmelere başlama kararı aldı. İşte Karadeniz devinde yaşanan son gelişmeler...

GEÇ DE OLSA FIRTINA!

Bu sezonki en büyük hedeflerinden biri Türkiye Kupası ve bu organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Trabzonspor, deplasmanda Süper Lig’in son sırasındaki Ümraniyespor’la karşılaştı. İlk yarı Fırtına için adeta kabus gibi geçti. İkinci yarıda iki takım da fırsatlar yakalamasına rağmen skor uzun süre değişmedi. Bordo Mavililer’in umutları azalmışken, stoper Vitor Hugo devreye girdi ve 90 artı 3. dakikada attığı kafa golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

GÖZLER KURA ÇEKİMİNDE

Bordo-Mavililer, 30 dakikalık bölümde maça asılırken, Bakasetas’la penaltıdan yararlanamamasına karşın farka gitti. Yusuf Yazıcı, biri penaltıdan attığı 2 golle yıldızlaştı. Kapanışı Maxi Gomez yaptı: 1-4. Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, artık kura çekimini beklemeye başladı.









YUSUF YAZICI BU SEZON İLK KEZ!

Abdullah Avcı’nın Ümraniyespor maçının son anlarında forvete gönderdiği Vitor Hugo, 90 artı 3. dakikada Larsen’in ortasında Trabzonspor’a beraberliği getirdi. Uzatma bölümünde Yusuf Yazıcı şov vardı. Sezon başından beri beklentilerin çok altında kalan Yusuf, önce Maxi Gomez’in asistinde ağları sarstı. Yazıcı, sonrasında da penaltıdan ikiyi attı. Trabzonspor formasıyla bu sezon ilk kez golle tanışan Yusuf, özellikle Maxi Gomez’le sergilemiş olduğu uyumlu görüntüyle dikkat çekti.

GOMEZ FARK YARATTI

Ümraniyespor karşısında ikinci yarıda Umut Bozok'un yerine giren Maxi Gomez, uzatma bölümlerine damgasını vurdu. Bakasetas'ın kaçırdığı penaltıyı kazandıran Uruguaylı forvet, sonrasında Yusuf Yazıcı'ya şık bir asist yaptı. Başarılı oyuncu, 115. dakikada ise fileleri havalandırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı, performansından dolayı maç sonunda öğrencisini tebrik etti.

HAMSIK DİREKT SOYUNMA ODASINA

Kupa maçına ilk 11'de başlayan Marek Hamsik, ikinci yarıda kenara geldi. Abdullah Avcı, 63. dakikada Slovak yıldızı çıkardı. Tecrübeli futbolcu, değişiklik kararının ardından kulübeye değil, direkt olarak soyunma odasına gitti. Ligde son haftalarda formayı kaptıran ve ilk 11'de şans bulamayan 37 yaşındaki Hamsik'in kontratı sezon sonunda bitiyor.









SIRA İSTANBULSPOR'DA

Başakşehir galibiyetiyle ayağa kalkan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor'u devirip, çeyrek finale adını yazdırdı. Bordo Mavililer, pazar günü ligde İstanbulspor'la karşılaşacak. Bu maç, Akyazı'da oynanacak. Karadeniz ekibi, galibiyet serisini devam ettirip, ligde de zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor. Fırtına, ligde önündeki 6 maçın 4'üne iç sahada çıkacak.

EMREHAN KİRALIK GİTTİ

Trabzonspor, genç forveti Emrehan Gedikli’yi yurt dışına gönderdi. Gurbetçi yıldız, Avusturya 1. Lig ekiplerinden Lustenau ileanlaşmaya vardı. Emrehan, sezon sonuna kadar kiralık olarak yeni kulübünde forma giyecek. Trabzonspor’la 2026 yılına kadar kontratı bulunan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon 800 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen’den kadroya katılmıştı.

İKİ GENÇ DAHA YOLCU

Emrehan gibi en az 2 genç oyuncunun daha kiralanması bekleniyor. Bu isimler, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen. Bursaspor’dan kadroya katılan ancak geniş kadroda bekledikleri forma şansını bulamayan iki futbolcu, düzenli forma giyebilecekleri kulüplerekiralık yollanacak. Özellikle Kerem’e pek çok Anadolu ekibinin yoğun ilgisi var. Oyuncularla ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.









ADANA DEMİRSPOR'UN GÖZÜ TRABZONSPOR'DA

Yusuf Erdoğan’ı transfer eden Adana Demirspor, Trabzonspor’dan iki isimle daha yakından ilgileniyor. Samet Akaydın’ı Fenerbahçe ’ye satan vestoper bölgesini Mert Çetin’in yanı sıra 1 oyuncuyla daha güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Denswil ve Hüseyin Türkmen ileilgileniyor. Daha önce her iki isimleilgili önerileri geri çeviren Trabzonspor’un, bonservisli satışa sıcak baktığı öğrenildi.

BRYNHILDSEN İÇİN FORMÜL HAZIR

Ara transfer döneminde geçtiğimiz yıllara göre sessiz kalan Trabzonspor, önceliğini gidecek oyunculara verdi. Kouassi, Yusuf Erdoğan ve son olarak Emrehan Gedikli ile yollarını ayıran Karadeniz ekibinde, hareketlilik sürecek. Fırtına bir yandan da gelecek isimlerle ilgili çalışma yürütüyor. Daha önce de gündeme gelen Ola Brynhildsen, listedeki futbolculardan biri. Hem kanat hem de forvette görev yapan 23 yaşındaki Norveçli yıldız, 1998 doğumludan genç olduğu için artı bir yabancı kontenjanından forma giyebilecek. Brynhildsen, Molde’den ayrılmaya sıcak bakıyor.

2020’den bu yana Molde’de forma giyen Brynhildsen, çıktığı 111 resmi maçta 31 gol atarken, 22 asist yaptı.

5 GOL, 3 ASİST

Trabzonspor Yönetimi, ara dönemde ekonomik anlamda daralmaya gittiği için kiralama teklifiyle kapıyı çalacak. Bordo Mavililer, satın olma opsiyonu içeren kiralama önerisiyle Molde’yi ikna etmeye çalışacak. Kulübüyle 2024’ün Aralık ayına kadar kontratı bulunan Brynhildsen, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

HADZIAHMETOVIC SATIŞA BAĞLI

Burnley ve Beşiktaş ’ın istediği Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı’nın da iç piyasada çok beğendiği isimlerden biri. Orta sahanın merkezinde iki yönlü oyunuyla öne çıkan Bosnalı yıldız için Konyaspor’un bonservisi beklentisi 5 milyon Euro. Bordo Mavililer, ancak oyuncu satışı yapması halinde kasaya girecek rakama göre Hadziahmetovic için teklif yapabilir.

Djaniny ile Meksika ve Arap kulüpleri yakından ilgilenirken, Enis Bardhi’yi de isteyen ekipler var. Fırtına’da gönderilmesi düşünülen bir diğer oyuncu Larsen. Eğer planlanan ayrılıklar gerçekleşirse, önce kanat transferi yapılacak ardından orta sahaya hamle olacak.