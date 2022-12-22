Denswil, Djaniny ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızların performansından memnun olmayan teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncularla Ocak ayında yolların ayrılabileceğini yönetime iletti. Ayrıca Bardhi ve Larsen’e de iyi bir teklif gelirse, değerlendirmeye alınacak.

İlk etapta maaş bütçesini 40 milyon Euro’dan 30 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlayan Bordo-Mavililer, ara transferde bonservis kazancı olursa kadroya takviye yapacak.





İnat devam ediyor

Öncelikle hedef; Artem Dovbyk olacak. 1.5 senedir Fırtına’nın gündeminde bulunan Ukraynalı forvetin kulübüyle olan sözleşmesi, 2023’ün Aralık ayında bitiyor. Dnipro ile kontrat yenilemeyen 25 yaşındaki yıldız santrforun durumu yakından takip ediliyor. Avrupa’dan da talipleri bulunan Dovbyk için devre arasında olmasa bile sezon sonunda mutlaka resmi teklif sunulacak.

Kontenjana bağlı...

Ekonomik anlamda uygun şartların oluşması durumunda orta sahanın da güçlendirilmesi planlanıyor. Adrian Şut ve Daniil Utkin gibi genç oyuncular radarda. Ancak yabancı kontenjanının boşalması halinde buraya daha kaliteli ve tecrübeli bir isim de alınabilir. Kısacası FIrtına’da Ocak operasyonu, iç transferdeki hareketliliğe göre netlik kazanacak.

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Sürpriz isim gündemde!

Trabzonspor ’un gündemine sürpriz bir isim geldi: Miha Zajc... Fenerbahçe ’nin 28 yaşındaki Sloven orta sahası, henüz sözleşmesini uzatmış değil. Düzenli forma giyemediği için Sarı-Lacivertli ekipte mutsuz olan Zajc, sezon sonunda boşa çıkacak. Bordo-Mavililer, yaz döneminde yıldız futbolcuyu bedelsiz şekilde kadrosuna katabilir.





Orta sahanın merkezinde iki yönlü görev yapan Zajc, bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösterdi. 36 kez Slovenya Milli Takımı’nda forma giyen Zajc için Fenerbahçe 2019’da 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.