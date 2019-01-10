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Trabzonspor transfer yasağını kaldırtmak istiyor! İsviçre'de sıkı pazarlık

Trabzonspor, zirve iddiasını sürdürebilmek için UEFA’dan gelen transfer yasağını kaldırmaya uğraşıyor.

10 Ocak 2019, Perşembe 07:07
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Trabzonspor transfer yasağını kaldırtmak istiyor! İsviçre'de sıkı pazarlık

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere İsviçre’ye gitti. UEFA yetkilileri ile masaya oturan Ağaoğlu, Milan’a Sosa ve Kucka’nın transferinden olan borçlarını ödediklerini belirterek, transfer yasağının kaldırılması konusunda sıkı pazarlıklarda bulunuyor.

Ağaoğlu’nun sözleşmesini tek taraflı fesheden kaleci Esteban Alvarado konusunda da haklarının korunmasını talep ettiği bildirildi.

Öte yandan Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi’ndeki yeni yıl mesajında, “Büyük Trabzonspor ailesinin birlik ve dayanışmasından doğacak başarılarla dolu bir senenin bizleri beklediğine tüm kalbimle inanıyorum. Engeller bizi yıldırmamalı” diye konuştu.

Kaynak: Star

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