Trabzonspor transfer pazarlıklarında sona geldi: Flavio

Obi Mikel ve Badou Ndiaye'nin ayrılığı, Jose Sosa'nın da geleceğinin henüz netleşmemesi sonrasında Fırtına orta sahasını sil baştan oluşturmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Bordo- Mavililer adeta Brezilya'yı kuşatma altına aldı... Daha önce Fluminense'den Marlon'u renklerine bağlayan Karadeniz temsilcisi, şimdi de gözünü Bahia'ya dikti. Orta saha için listenin ilk sırasında Flavio'nun olduğu ortaya çıktı. Brezilya ekibi Bahia'da görev yapan 24 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan Trabzonspor, görüşmelerde gaza bastı.

Oyuncuyla anlaşma yakın

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Bordo-Mavililer yeni transferleri kampa yetiştirmek adına yoğun mesai harcarken yönetimin, başarılı oyuncunun bonservisi için 1.2 milyon Euro'ya çıktığı öğrenildi. Bahia ile yapılan pazarlıklarda büyük aşama kateden Karadeniz devi, genç futbolcuyla da her konuda anlaşma noktasına geldi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre de önümüzdeki günlerde tarafların ufak pürüzleri aşıp, transfere resmiyet kazandırması bekleniyor.

Brezilya futbolunu yakından takip eden Tolga Kaplan yazdı:

Nokta atışı transfer

Trabzonspor’da Marlon’un ardından bir başka Brezilya Ligi oyuncusu Flavio’nun olası transferi, takımın Scout departmanının bu bölgeye de oldukça hakim olduğunu gösteriyor. Şu anda orta saha için maliyet-performans olarak bu ligden alınabilecek en iyi oyunculardan biri. Bahia’da partneri Gregore ile ligin en iyi ikilileri arasındalar. Flavio, orta sahada mücadeleyi çok seven, sürekli top kapmak için çaba sarfeden pres gücü yüksek bir oyuncu.

Oyun görüşü üst düzey

Orta bölgede ‘çapa’ görevini üstleniyor. İstikrarlı bir oyuncudur. Top ayağındayken sahanın her noktasını görerek pas seçimlerini yapar. Sosa gibi elit bir pasör olmasa da ayak içini temiz oynayan, isabetli uzun paslar atabilen bir orta saha. Eksilerine gelecek olursak, oyuncuda belli bir potansiyel var. Yani şu andaki halinden daha fazlasını vaadetmiyor.

Çok katkı sağlar

Dediğim gibi maliyet-performans açısından çok iyi hamle olur ancak bir takımın taşıyıcısı , yıldızı değil, iyi bir tamamlayıcı oyuncusudur. Skor katkısı pek beklememek lazım. Burada Trabzonspor için önemli olan detay oyuncuya verilecek rol. Takımında merkez ikiliden biriydi. Tek ön libero veya 8 numara gibi pozisyonlarla oynayabilen Flavio, Sosa’nın boşluğunu dolduracak bir isim değil çünkü iki oyuncunun rolleri çok farklı. Genel olarak bakacak olursak transferin gerçekleşmesi halinde çok katkı sağlayacağını düşünüyorum