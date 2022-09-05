Trabzonspor transfer haberi: Yusuf Yazıcı resmen imzayı attı!

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor yeni sezona istediği gibi başlayamayınca transferler art arda gelmişti. Son dönemde Marc Bartra, Maxi Gomez ve Umut Bozok'u açıklayan Fırtına, 2019'da 18.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'yı da resmen renklerine bağladı. 25 yaşındaki futbolcu kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Bordo-Mavi renklere bağlayan imzayı attı.

Yusuf'a, Başkan Ahmet Ağaoğlu eşlik etti. İkili bir de transfer pozu verdi.

'Tıpkı eski günlerdeki gibi...'

Trabzonspor da resmi sosyal medya hesabından transfer duyurusunu, "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı!" ifadeleriyle yaptı.

Milli futbolcu geçen sezonun devre arasında da Rus devi CSKA Moskova'ya kiralanmış ve 12 maçta 8 gol, 2 asistle yıldızlaşmıştı. Öte yandan başarılı futbolcu, Trabzonspor'a da hazır geldi. Lille'in, Ligue 1'de bu sezon 4 sınavında forma giyen Yusuf 1 kez ağları sarsıp, 1 de asist yaptı.

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