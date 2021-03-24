Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmalarına başlamış durumda. Trabzonspor'da ilk hedef Fransız ekibi Bordeaux ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Youssouf Sabaly...

Senego'nun haberine göre Sabaly, Bordeaux ile sözleşme uzatmama kararı aldı ve tecrübeli oyucnu yaz aylarında serbest kalacak. Trabzonspor'un da Sabaly için önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacağı belirtildi.





28 yaşındaki Senegalli sağ bek, 2017'de 4 milyon Euro karşılığında PSG'den Bordeaux'ya transfer olmuştu. Joao Pereira'nın ayrılığı sonrası sağ beke transferi konuşulan Sabaly, bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkarken 2 de asist yaptı.