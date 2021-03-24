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Trabzonspor transfer haberi: Youssouf Sabaly için görüşmeler başlıyor

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçen Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında da ilk hedefi Youssouf Sabaly için görüşmelere önümüzdeki hafta başlıyor.

24 Mart 2021, Çarşamba 13:43 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Youssouf Sabaly için görüşmeler başlıyor

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da transfer çalışmalarına başlamış durumda. Trabzonspor'da ilk hedef Fransız ekibi Bordeaux ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Youssouf Sabaly...

Senego'nun haberine göre Sabaly, Bordeaux ile sözleşme uzatmama kararı aldı ve tecrübeli oyucnu yaz aylarında serbest kalacak. Trabzonspor'un da Sabaly için önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacağı belirtildi. 

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28 yaşındaki Senegalli sağ bek, 2017'de 4 milyon Euro karşılığında PSG'den Bordeaux'ya transfer olmuştu. Joao Pereira'nın ayrılığı sonrası sağ beke transferi konuşulan Sabaly, bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkarken 2 de asist yaptı. 

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