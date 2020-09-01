Hücum opsiyonlarını artırmak isteyen Karadeniz devi Trabzonspor, Fransız ekibi St.Etienne'nin yıldızı Wahbi Khazri'yle uzun süredir ilgileniyordu. 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Bordo-Mavililer, Yeşil-Siyahlılar'la görüşmelerine devam ederken, Fransız basınından Footmercato da transferin bitme noktasına geldiğini öne sürmüştü.

Satın alma maddesi...

Önceki akşam da iddiaları doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı. Tunuslu oyuncu, St.Etienne'nin, Lorient ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Bu durum görüşmelerde bir hayli ilerleme katedildiğini ortaya koyarken, tarafların satın alma maddesi için pazarlıklara devam ettiği gelen haberler arasında.

Camara için de devredeler!

Fırtına'nın, St.Etienne'le Khazri'nin yanı sıra Mahdi Camara için de görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Orta saha arayışında olan Trabzonspor'un, 22 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Fransızlar'ın nabzını yokladığı öne sürüldü.

Yeşil-Siyahlılar ilk etapta bu talebe olumsuz geri dönüş yapsa da ilerleyen günlerde Bordo- Mavililer farklı bir teklifle St.Ettienne'nin kapısını Mahdi Camara çalabilir.