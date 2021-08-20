İspanyol devi Valencia, Trabzonspor 'un gözde 1 numarası için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Kiralama ücreti olarak 5 milyon Euro öneren, opsiyona da ‘zorunlu satın almasız’ 12 milyon Euro yazdırmak isteyen Valencia’nın önerisini yönetim reddetmişti. Fırtına nakit 15 milyon Euro talep ederken bu İspanyollar’ın Uğurcan’ı kadrosuna katabilmek adına pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi.

Yönetimin 15’ten aşağı kesinlikle düşmek istemediği kaydedildi. İki kulüp yetkililerinin gelecek hafta içinde yapılacak son görüşmede konuyu netleştirmesi bekleniyor. Uğurcan her zaman olduğu gibi bu konuda kararı tamamen yönetime bırakıyor.