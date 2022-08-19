Forvete takviye yapmak isteyen Fırtına, uzun bir süredir çalışmalarına devam ediyor. Neredeyse transfer döneminin başından beri gündemde yer alan Umut Bozok konusunda da önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı sevinci yaşayan yıldız forvetin transferinde sona yaklaşıldı. Trabzonspor , oyuncunun kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda 2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli konusunda el sıkıştı. 25 yaşındaki santrfora ise verilen paranın 1 milyon Euro olacağı bilgisine ulaşıldı. Taraflar arasında son pürüzlerin kaldığı belirtilirken, Lorient'in bir problem çıkarmaması halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Shomurodov'da bonservis yüksek geldi

Abdullah Avcı'nın forvete transfer etmek istediği isimlerden bir diğeri de İtalya'da Roma'da görev alan Eldor Shomurodov'du. Fakat Çizme ekibinin 8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istemesi, Bordo-Mavili ekibin bu transferde geri çekilmesine neden oldu. Özellikle Salernitana ve Bologna gibi takımların da devreye girmesi sonrasında görüşmeler tıkandı.







