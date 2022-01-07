Trabzonspor transfer haberi! Sıradaki hedef Kaan Ayhan

Ara transfer döneminde ilk imzayı Kouassi’ye attıran, devamında Edin Visca’yı alarak taraftarını coşturan Trabzonspor Yönetimi, stoper transferinde de büyük oynuyor... Edgar’ın sezonu kapatmasının ardından yaklaşık 10 gün önce Kaan Ayhan için düğmeye basan Bordo- Mavililer, temasları hız kesmeden sürdürüyor. Sassuolo Kulübü ilk etapta kapıyı 8 milyon Euro’dan açsa da bu rakamın 6 milyon Euro seviyelerine çekildiği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın pek çok transferde olduğu gibi Kaan Ayhan için de bizzat devreye girdiği belirtilirken, Trabzonspor zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle masada. Paranın bir miktarını şimdi ödeyip, kalanını sezon sonunda vermeyi öneren Bordo-Mavililer, İtalyanlar’ın inadını kırmaya çalışıyor.

İtalyanlar zorluyor

Kaan Ayhan’ın gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken; Sassuolo’nun yüksek talepleri ve direkt satış dışındaki formüllere şimdilik kapıyı kapatması nedeniyle transfer zor gözükse de Trabzonspor şartları sonuna kadar zorluyor. Yönetim, şampiyonluk yolunda Visca’nın ardından bir bomba daha patlatmak istiyor.