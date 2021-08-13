Trabzonspor , stoper transferinde önemli mesafe katetmesine rağmen işler bir anda tersine döndü. Simon Deli için kulübü Brugge ile uzlaşan Trabzonspor Yönetimi, oyuncuya da 1 milyon Euro garanti ücret teklif etmiş, 29 yaşındaki Fildişili bu rakamı kabul etmişti. Ancak oyuncunun menajerinin bu teklifi kullanarak başka Türk kulüpleriyle iletişime geçmesi, Karadeniz ekibini kızdırdı.

Deli’nin temsilcisinin başta Adana Demirspor olmak üzere bazı takımlara öneri götürdüğü öğrenilirken, Trabzonspor Yönetimi, “Teklifimizi artırmayacağız” restini çekti. Yaşanan son gelişmelerin ardından beklemeye geçen Fırtına, duruma göre listedeki alternatif isimlere yönelecek.

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8. transfer stoper

Teknik direktör Abdullah Avcı, her ne kadar kulübeye bir oyuncu istese de alınacak stoperin en az Vitor Hugo ile Edgar kadar kaliteli isim olmasını talep etmişti. Şu ana kadar Gervinho, Peres, Hamsik, Koita ve Cornelius’u renklerine bağlayan Trabzonspor, yerli olarak da Dorukhan ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağlamıştı. Trabzonspor’un 8. transferi, savunmaya olacak.