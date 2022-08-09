Trabzonspor transfer haberi: Savunmaya aday çok!

Trabzonspor ’da stoper transferi öncelik olarak görülüyor. Abdullah Avcı, İstanbulspor karşısında Vitor Hugo’nun yanında Dorukhan Toköz’ü görevlendirmişti. Kopenhag eşleşmesi için UEFA’ya kadro bildirimi 11 Ağustos Perşembe günü yapılacak. İlk maçtan 24 saat öncesine kadar ise listede 2 değişiklik yapma hakkı var. Bordo-Mavililer’in listesinde öne çıkan 3 isim bulunuyor. Jeison Murillo için Sampdoria ile anlaşma sağlandı. Ancak Kolombiyalı savunmacı, Avrupa’nın büyük liglerinden birinde kariyerine devam etmek istediği için henüz Fırtına’nın teklifine yanıt vermedi. İtalyan basınına göre Sampdoria Yönetimi, başka bir teklif gelmediği için Murillo’ya Trabzon’a ‘evet’ demesi için baskı yapıyor.

Boyata satış listesinde

Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği isimlerden bir diğeri ise Dedryck Boyata. Belçikalı stoper, Hertha Berlin’de gözden çıkartıldı. 31 yaşındaki oyuncu, Almanya Kupası’nda Braunschweig karşısında 120 dakika sahada kalmıştı. Ancak ligdeki Union Berlin maçında kadroya alınmadı. Hertha‘nın sportif direktörü Bobic, “Boyata’nın artık takımımıza katacağı bir şey olduğunu düşünmüyoruz” diyerek oyuncuyu satmak istediklerini dile getirdi. Tecrübeli savunmacı, Belçika’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmeye öncelik verdi. Fırtına, 1.5 milyon Euro’luk bonservisle bu işi bitirmek istiyor. Bordo-Mavililer’de stoper için gündeme gelen son oyuncu ise Mouctar Diakhaby. Valencia, teknik patron Gattuso’nun istediği takviyeleri yapmak için Guedes, Maxi Gomez gibi maliyeti yüksek ve bonservis getirisi olacak yıldızlarını satış listesine koydu. Diakhaby’nin ayrılması muhtemel isimlerden biri olduğu, menacerler vasıtasıyla Fırtına’ya önerildiği öğrenildi. 1.92 m.’lik stoperin 1 senelik sözleşmesinin kalmış olması nedeniyle piyasa değerinin biraz daha düşüğüne transfer olabileceği kaydedildi.