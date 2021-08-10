Cornelius, Gervinho, Hamsik, Peres ve Koita’nın yanı sıra yerlide Dorukhan ile İsmail Köybaşı’nı renklerine bağlayan Trabzonspor , ideal 11’ini kurdu. Şimdi sıra, kadro rekabetini sağlamaya ve alternatifleri artırmaya geldi... Bunun için teknik direktör Abdullah Avcı, iki bölgeye transfer istedi: ön libero ve stoper. Vitor Hugo-Edgar ikilisinin arkasına en az onlar kadar kaliteli bir oyuncu almayı hedefleyen Fırtına’nın listesinde 3 oyuncu bulunuyor. Bunlardan biri; Nicolas N’Koulou. Torino ile kontratı sona eren ve bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki Kamerunlu stopere, senelik 1 milyon Euro maaş teklif edildi. Diğer isimlerle de görüşmeler sürüyor.

Palace peşin istedi

Avcı’nın en beğendiği oyunculardan biri ise Cheikhou Kouyate. Crystal Palace forması giyen 31 yaşındaki yıldızın menajeriyle geçtiğimiz haftalarda görüşen Trabzonspor Yönetimi, İngiliz kulübüyle temasa geçmişti. Ancak Crystal Palace’ın 3.5 milyon Euro’luk bonservisi peşin istemesi, işleri zorlaştırıyor. Her şeye rağmen Fırtına, temaslarını kesmiş değil. Kouyate’nin avantajı hem stoper hem de ön libero olarak üst düzey katkı sağlaması.