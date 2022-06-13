Trabzonspor transfer haberi: Mikkel Damsgaard bombası!

Süper Lig 'in son şampiyonu Trabzonspor , transferde de fark yaratacak bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-Mavililerin Sampdoria forması giyen Mikkel Damsgaard'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sport Mediaset'in haberine göre Trabzonspor, sakatlık sorunları nedeniyle Sampdoria'da iniş çıkışlı bir sezon geçiren Mikkel Damsgaard'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibi ise şu an için Danimarkalı oyuncuyu kadroda tutma düşüncesinde.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un gözlemcilerinin Avusturya - Danimarka maçını yerinde izledikleri açıklanmıştı. Bordo-Mavililer, Danimarka'dan Stryger Larsen'i kadrosuna katmak isterken ilgilenilen isimlerden Mikkel Damsgaard da 52. dakikada oyuna girmişti.





EURO 2020'nin yıldızıydı

Mikkel Damsgaard, EURO 2020'ye damga vuran isimlerden olmuştu. Yarı final yapan Danimarka ile turnuvada çıktığı 5 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergilerken yarı finalde İngiltere'ye çok şık bir frikik golü atmayı da başarmıştı.

EURO 2020 sonrası başta Barcelona ve Juventus gibi isimlerin kadrosuna katmak istediği belirtilen Damsgaard için 30 milyon euro seviyelerinde bonservis bedelleri talep ediliyordu. Bu sene ise sakatlık sorunlarıyla uğraşan 21 yaşındaki oyuncu, toplam 12 maçta Sampdoria forması giyebildi.