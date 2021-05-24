Trabzonspor transfer haberi: Meling ve Umut Meraş

Savunmanın sağını Roma’dan Bruno Peres ile güçlendiren Trabzonspor, sol tarafa da nokta atışı bir transfer yapacak. Bu doğrultuda pek çok oyuncuyla görüşen Bordo-Mavililer’de iki isim ön plana çıkıyor: Birger Meling ve Umut Meraş... Nimes’in Ligue 1’den küme düşmesinin ardından görüşmeler hızlanırken, Meling için 1.5 milyon Euro gözden çıkarıldı. Fransız kulübü ise 3-4 milyon Euro arası bir rakamdan kapıyı açtı. Fakat Norveçli sol bekin Trabzonspor’un teklifine sıcak bakması nedeniyle bonservis için istenen rakamın aşağı çekilmesi söz konusu.

Haziran ortasına kadar...

Meling konusunda pazarlıkları sürdüren Trabzonspor, Umut Meraş için de görüşmelere başladı. Le Havre ile 1 yıl kontratı kalan 25 yaşındaki Milli futbolcu, Ay-Yıldızlı ekibimizin Antalya kampında bulunuyor. Türkiye’ye dönmek isteyen Umut, yaz döneminde Fransız kulübünden ayrılacak. Bordo-Mavililer, Haziran ayının ortasına kadar sol bek işine nokta koymak amacında.