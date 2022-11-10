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Trabzonspor transfer haberi | Maxi Gomez, İspanyolların radarında!

Trabzonspor transfer haberi... Yaz transfer döneminin son günlerinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia’dan transfer edilen Maxi Gomez, İspanya’ya dönebilir. İşte detaylar...

10 Kasım 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi | Maxi Gomez, İspanyolların radarında!

Yaz transfer döneminin son günlerinde 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia’dan transfer edilen Maxi Gomez, İspanya’ya dönebilir.

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CELTA VİGO İSTİYOR

İspanyol haber sitesi, El Gol Digital’de yer alan habere göre; Celta Vigo Uruguaylı forveti kadrosuna katmak istiyor. Celta Vigo’nun ara dönemde olmasa bile sezon sonu Trabzonspor ’un kapısını çalacağı belirtildi.

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2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol, 3 asistlik performans gösteren Gomez’in Bordo-Mavili kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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