Trabzonspor transfer haberi: Marc Bartra'nın bonservisi belli oldu
İspanyol basını, Trabzonspor'un transferini bitirdiği ve gün içinde Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı stoper Marc Bartra için kulübü Real Betis'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı.
Trabzonspor , uzun süredir devam eden stoper takviyesi çalışmalarında mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavililer, Betis'in tecrübeli oyuncusu Marc Bartra'yı Türkiye'ye getiriyor.
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İspanyol basınından Sport, Trabzonspor'un Marc Bartra transferi için Real Betis'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini belirtti. Bu tutarın Betis'in henüz federasyona kaydettiremediği 6 oyuncunun durumuna ilişkin bir çözüm sağlayacağı aktarıldı.
31 yaşındaki oyuncu, Ocak 2018'de 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti. İspanyol ekibinde 4.5 sezonda 144 resmî maça çıkan Bartra'nın sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyordu.