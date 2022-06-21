Lille, Türkiye'den bir transferi daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Fransız ekibi, daha önce Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattığı Trabzonspor 'dan Ahmetcan Kaplan'ın peşinde.

Foot Mercato'nun haberine göre Milan, Newcastle, PSG gibi ekiplerin istediği Sven Botman'ın bu yaz takımdan ayrılması beklenirken yerine belirlenen adaylar arasında öncelikle Türkiye'den Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Trabzonspor'un gelecek adına umut taşıdığı isimlerden Kaplan için teklif de hazırlanmış durumda.

İşte Lille'in teklifi!

Fransız ekibi, Ahmetcan Kaplan için 5 milyon euro seviyelerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Belirtilen tutarın üstüne çıkılabileceği de aktarılmakta. Bunda Lille'in daha önce Türkiye'den yaptığı Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz transferlerinde edindiği olumlu referansın da etken olabileceği belirtiliyor.

Bu sezon kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çeken 19 yaşındaki stoper için Lille'in yanı sıra Alman ekipleri Eintracht Frankfurt ve Wolfsburg'un da devrede oldukları ifade ediliyor.