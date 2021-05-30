Trabzonspor’daki Sörloth gelişmesini ilk olarak 14 Mayıs’ta FANATİK yazarken, her geçen gün bu transfer daha da ciddileşiyor...Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun geri getirmek istediği Norveçli yıldız için Alman basını da Fırtına’yı en ciddi aday olarak gösterdi. Kicker’da yer alan haberde, Leipzig’in yeni hocası Jesse Marsch’ın gelecek sezonki forvet planlaması masaya yatırıldı. Buna göre ABD’li teknik adam, 4 forveti kadroda tutmak istiyor. Yeni gelecek Brian Brobbey’in yanı sıra Yussuf Poulsen ve Justin Kluivert’in yerleri garanti. Ayrıca bir golcü transferi daha düşünülüyor. Eğer forvet hattında ekstra takviye yapılmazsa eldeki santrforlardan Hee-Chan Hwang ve Sörloth’tan biri tercih edilecek. Marsch’ın bu durumda da Hwang’ı daha önde tuttuğu yazıldı. Kısacası Sörloth’un yeni sezonda Leipzig’de kalma ihtimali çok düşük.

Düzenli oynamasını istiyorlar

Bundesliga ekibinin 25 yaşındaki yıldızını kiralık göndermeyi düşündüğü ve Trabzonspor’un ciddi şekilde devrede olduğu yazıldı. Haberde, Sörloth’un kariyerinin en başarılı dönemini Trabzon’da geçirdiği vurgulandı. Leipzig’in de Norveçli forveti yeniden özgüven kazanabileceği yani düzenli oynayabileceği bir lige ve takıma vermek istediği yazıldı.