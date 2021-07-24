Trabzonspor transfer haberi: Kouyate harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'un Crystal Place'tan Cheikhou Kouyate'nin transferi için İngiliz ekibiyle temasa geçtiği iddia edildi. 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi konusunda görüşmelerin başladığı öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona ereceği için Bordo-Mavililer'in uygun bir ücretle transferi bitirmeye çalıştığı kaydediliyor.





Crystal Palace cephesi ile temaslar sürerken başkan Ahmet Ağaoğlu'nun dün oyuncunun menajeri ile görüşüp şartları konuştuğu bilgisine ulaşıldı. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön liberoda da görev yapabildiği için Kouyate'nin transferini teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği bildirildi.