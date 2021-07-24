MENÜ

Trabzonspor transfer haberi: Kouyate harekatı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Crystal Palace'tan Cheikhou Kouyate'nin transferi için devrede olduğu belirtildi.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 11:39 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor transfer haberi: Kouyate harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 'un Crystal Place'tan Cheikhou Kouyate'nin transferi için İngiliz ekibiyle temasa geçtiği iddia edildi. 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisi konusunda görüşmelerin başladığı öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona ereceği için Bordo-Mavililer'in uygun bir ücretle transferi bitirmeye çalıştığı kaydediliyor.

İlgili Haberler
Trabzonspor transfer haberi: Hedef Dorukhan Toköz & Umut Meraş


Crystal Palace cephesi ile temaslar sürerken başkan Ahmet Ağaoğlu'nun dün oyuncunun menajeri ile görüşüp şartları konuştuğu bilgisine ulaşıldı. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön liberoda da görev yapabildiği için Kouyate'nin transferini teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği bildirildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...