Trabzonspor transfer haberi! Koray’ın maddesi 4 milyon Euro

Stoper arayışlarında rotasına tekrar yerliye çeviren Trabzonspor , Koray Günter için nabız yoklarken, bu ismi ilk olarak dün FANATİK duyurmuştu. 27 yaşındaki gurbetçi stoper, Hellas Verona’da bu sezon 15 lig maçına çıktı. Dolayısıyla İtalyan kulübü Koray’ı kolay kolay bırakmayı düşünmüyor.

Fakat sözleşmesinde ‘4 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunuyor. Galatasaray ’ın eski hocası Tudor, Hellas Verona’yı çalıştırırken, Koray’ı da sürekli oynatıyor. Bordo-Mavili yönetim, bu transferi 4 milyon Euro’dan daha az bir rakama ve taksitli ödeme planıyla bitirmek amacında.