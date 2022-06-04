Yeni sezonda maaş bütçesini 30-35 milyon Euro arasında tutmayı hedefleyen Trabzonspor , Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalırsa bu parayı direkt çıkartmış olacak. Dolayısıyla Bordo-Mavililer’de tüm planlar Devler Ligi üzerine yapılıyor. Play-Off turunda oynayacağı iki maça kilitlenen Fırtına, transferde 1-2 bölgeye deneyimli oyuncu almayı hedefliyor. Jerome Boateng de bu isimlerden biri. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2 kez Şampiyonlar Ligi’ni kazanan, Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonunda tam 85 maça çıkan Boateng’i stoper listesinde üst sıraya yazmıştı.

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33 yaşındaki Alman yıldız için Lyon’la görüşmeler sürüyor. Karadeniz ekibi, yarı maaşını ödeyerek Boateng’i 1 seneliğine kiralamak amacında.

Fransızlar gönderecek

Kadroda ciddi bir revizyona gidecek olan Fransız ekibi, Boateng’le yollarını ayıracak fakat rakamın yükseltilmesini istiyor. Vergilerle 4.2 milyon Euro kazanan başarılı stoper konusunda önümüzdeki hafta oldukça hareketli geçecek. Abdullah Avcı da Boateng için maliyet faktörüne dikkat çekerken, “Marka bir isim. Son durumuna bakıyoruz. Ekonomik şartlar oluşursa isteriz” yorumunu yapmıştı.