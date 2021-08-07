Futbol İzleme Komitesi’nin olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki dev forvet, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 2 gol attı. 1.94 boyundaki yıldızın hem maaşı uygun hem de kulübü transferde sıkıntı yaratmıyor. Bordo-Mavililer’in planı, oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak. Başarılı forvet, güçlü fiziği ve uzun boyu ile teknik direktör Abdullah Avcı’nın aradığı özelliklere sahip. Tecrübeli hoca, sırtı dönük oynayabilen ve kanatlara servis yapabilecek bir isim istiyor. Cerri, kariyeri boyunca çıktığı toplam 210 karşılaşmada 56 gol attı. 22 asist yaptı.