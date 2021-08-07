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Trabzonspor transfer haberi: İtalya'da bir başka hedef Alberto Cerri

Trabzonspor’un İtalya’da tek görüştüğü isim Cornelius değil. Cagliari forması giyen Alberto Cerri de gündemde.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 10:35 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: İtalya'da bir başka hedef Alberto Cerri

Futbol İzleme Komitesi’nin olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki dev forvet, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 2 gol attı. 1.94 boyundaki yıldızın hem maaşı uygun hem de kulübü transferde sıkıntı yaratmıyor. Bordo-Mavililer’in planı, oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak. Başarılı forvet, güçlü fiziği ve uzun boyu ile teknik direktör Abdullah Avcı’nın aradığı özelliklere sahip. Tecrübeli hoca, sırtı dönük oynayabilen ve kanatlara servis yapabilecek bir isim istiyor. Cerri, kariyeri boyunca çıktığı toplam 210 karşılaşmada 56 gol attı. 22 asist yaptı.

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