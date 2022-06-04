Trabzonspor transfer haberi: Güven Yalçın yoklaması

Şampiyon Trabzonspor , ilk 11’e nokta atışı takviyeler yapmak için yoğun uğraş verirken, diğer taraftan da kadroyu kaliteli isimlerle genişletmek amacında. Özellikle ön taraftaki yerli sayısını artırmayı planlayan Bordo- Mavililer, Güven Yalçın’a rotayı çevirdi. Uzun süredir devam eden görüşmelere rağmen Beşiktaş ’la yeni kontrat için anlaşamayan gurbetçi yıldız, Fırtına’nın radarına girdi.





Teknik direktör Abdullah Avcı’nın gurbetçi yıldız konusunda olumlu rapor verdiği öğrenilirken, kısa zamanda menajeriyle temas kurulacağı öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Süper Lig ’de çıktığı 30 karşılaşmada 963 dakika sahada kalan Milli futbolcu, 6 gol, 3 asistlik skor katkısı gösterdi.

İkna işi hocada...

Hem kanatlarda hem de ileri uçta görev yapan Güven için görüşmelerin ciddi zemine oturması halinde, Abdullah Avcı’nın bizzat devreye girmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, geçen sezon hemen her transferde oyuncularla görüntülü görüşmeler yapmış ve ikna sürecinde kilit rol oynamıştı. Gelecek yıl Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda yaklaşık 50 maça çıkacak olan Trabzonspor’da Abdullah Avcı, kadrodaki her isimden yararlanmayı düşünüyor. Güven’in ise maddi konulardan ziyade Beşiktaş’ta sıklıkla yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve oynama garantisi istediği için anlaşılamadığı belirtiliyor.