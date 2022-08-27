Şampiyonlar Ligi defterini kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne yelken açan Trabzonspor 'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Bordo-mavililer, 2019- 2020 sezonunda 16.5 milyon Euro bonservis bedeli + Edgar IE + bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere... Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan ve 3-1 kazandıkları Ajaccio maçına ilk 11'de başlayıp, jeneriklik bir de gol atan 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu.

BAŞKAN AĞAOĞLU MESAJI VERDİ

Yusuf'un da Trabzonspor'da tekrar forma giyme isteğinin olduğu, bu nedenle bugün bu transferde olumlu bir sonuç çıkabileceği aktarıldı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dün UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yaptığı açıklamada, "1-2 yerli oyuncu daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.

ŞAMPİYON OLDU

Lille'deki ikinci sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve 48 maçta 14 gol, 5 asist kaydeden Yusuf Yazıcı, geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi. 10 karşılaşmada 8 gol atan Yusuf, bu sezon tekrar Lille'e döndü.

Kaynak: Sabah





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