Devre arası öncesi ilk transferini Kouassi ile yapan Trabzonspor , hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Antalyaspor maçı sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı arasında bir görüşme gerçekleşirken, transferdeki son durum masaya yatırıldı. Kanat ve sol bek transferinin Ocak ayına kadar bitmesi kararlaştırıldı. Kanat transferindeki 1 numaralı aday; Georgios Masouras. Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro’dan açarken, Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon Euro’luk bir rakamı gözden çıkarmıştı.

Haberlerin ortaya çıkmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar, Georgios Masouras kimdir? sorusunu merak etmeye ve internette aratmaya başladı. Georgios Masouras'ın kariyerine bilinmeyenlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.





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Georgios Masouras kimdir?

27 yaşındaki sol kanat Yunanistan'ın Kechrinia şehrinde 1 Ocak 1994 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Apollon U20 takımında başlayan yıldız futbolcu, ülkesinden hiç dışarıya çıkmadı ve Ilysiakos, Panionios ile Olympiakos formaları giydi.

Olympiakos forması altında başarılı bir grafik çizen yıldız futbolcunun Transfermarkt değerine göre günce piyasası 7.5 milyon Euro. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 21 maçta forma giydi ve 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.

23 kez de Yunanistan Milli Takım formasını giyen Masouras'ın 3 golü bulunuyor.