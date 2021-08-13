Trabzonspor transfer haberi: Gaston Silva önerisi

Trabzonspor 'a menajerler tarafından sol bek önerisi geldi: Gaston Silva. Huesca ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Urugaylı futbolcu, geçen sezon La Liga’da 12 karşılaşmada forma giydi. Sol bekin yanı sıra stoperde de görev yapabilen Gaston Silva, daha önce Independiente, Torino ve Granada gibi kulüplerde oynadı. Silva isminin teknik heyete sorulduğu öğrenilirken kararı Abdullah Avcı verecek. Ancak ilk 11’de 8 yabancı isim oynatıldığı için Avcı, sol bekte yerli oyuncu kullanmayı planlıyor.