Trabzonspor, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez ile temaslarını sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcu ile yaşanan tek sorunun sözleşme süresi olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavililerin Perez'e 1.5 yıllık teklif sunduğu, tecrübeli ön liberonun ise 2.5 yıllık mukavele istediği öğrenildi. Görüşmelerin en geç önümüzdeki haftaya kadar olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor. (Sabah)