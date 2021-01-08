Trabzonspor transfer haberi! Enzo Perez'de süre problemi!
Trabzonspor'un River Plate'den kadrosuna katmak istediği Enzo Perez ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Bordo mavililer ile tecrübeli futbolcu arasında sözleşme süresi konusunda anlaşmazlık yaşansa da, imzaların kısa sürede atılacağı belirtildi.
Trabzonspor, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez ile temaslarını sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcu ile yaşanan tek sorunun sözleşme süresi olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavililerin Perez'e 1.5 yıllık teklif sunduğu, tecrübeli ön liberonun ise 2.5 yıllık mukavele istediği öğrenildi. Görüşmelerin en geç önümüzdeki haftaya kadar olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanması bekleniyor. (Sabah)