Trabzonspor 'un genç oyuncusu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve çok fazla forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.

Abdullah Avcı'nın bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen genç oyuncunun yeni rotası Polonya oldu.

Enis Destan, Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gitti. İki kulübün de anlaştığı transfer kısa sürede resmi olarak açıklanacak. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.

Sabah





İlgili Haberler Trabzonspor transferde gaza bastı



