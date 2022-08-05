MENÜ

Trabzonspor transfer haberi! Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve çok fazla forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.

05 Ağustos 2022, Cuma 09:53 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor transfer haberi! Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor 'un genç oyuncusu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve çok fazla forma şansı bulamayan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu.

Abdullah Avcı'nın bu sezon kadroda düşünmediği genç oyuncu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen genç oyuncunun yeni rotası Polonya oldu.

Enis Destan, Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gitti. İki kulübün de anlaştığı transfer kısa sürede resmi olarak açıklanacak. Genç oyuncu geçtiğimiz sezon sadece 1 maça çıkabildi.

Sabah


İlgili Haberler
Trabzonspor transferde gaza bastı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...