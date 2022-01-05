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Trabzonspor transfer haberi: Edin Visca'da son dakika

Son dakika transfer haberi Trabzonspor'dan... Yılın transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferi için saat 14:30'da Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşeceklerini açıkladı.

05 Ocak 2022, Çarşamba 13:11 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Edin Visca'da son dakika

Trabzonspor , Edin Visca transferini noktalandırıyor. Transferi bitirmek için adeta saat sayan Bordo Mavililer bugün noktayı koymaya hazırlanıyor.

Edin Visca transferiyle ilgili 61saat’ten Hasan Tüncel'e konuşan Göksel Gümüşdağ, “Bugün Ahmet Ağaoğlu başkanımız 14.30 gibi kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar.” ifadesini kullandı. Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki prensip anlaşması sonrası Edin Visca'nın şartlarının netleşmesi bekleniyor.

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