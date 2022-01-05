Trabzonspor , Edin Visca transferini noktalandırıyor. Transferi bitirmek için adeta saat sayan Bordo Mavililer bugün noktayı koymaya hazırlanıyor.

Edin Visca transferiyle ilgili 61saat’ten Hasan Tüncel'e konuşan Göksel Gümüşdağ, “Bugün Ahmet Ağaoğlu başkanımız 14.30 gibi kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar.” ifadesini kullandı. Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki prensip anlaşması sonrası Edin Visca'nın şartlarının netleşmesi bekleniyor.



