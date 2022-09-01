Trabzonspor transfer haberi: Dovbyk için büyük gün

Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Andreas Cornelius'un eski kulübü Kopenhag'a transfer olmak istemesiyle başlayan süreçte Bordo-Mavililer yerini doldurmak için hemen düğmeye bastı. Karadeniz devinin listesinde iki aday vardı: Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk. Fırtına önceki gün Bakambu için Marsilya ile görüşmelere başlamıştı ancak bu transfer gerçekleşmeyince dün de Dovbyk için Dnipro'nun kapısını çalındı. Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak istediği Artem Dovbyk için Dnipro 6.2 milyon Euro'luk bir rakam belirlemiş durumda. Kulübüyle 2 sezon daha kontratı olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis parası Andreas Cornelius'un satışından buraya aktarılacak. Yönetim yine de rakamı daha aşağı çekebilmek adına pazarlıklara devam ediyor. Oyuncunun da Trabzonspor'da forma giymeyi çok istiyor olması Fırtına'nın bu süreçte elini güçlendiriyor.

Rakam inerse bitecek

Yönetim bugün bir kez daha Kuzey ekibiyle masaya oturacak. Oyuncu kanadı tamam, ancak rakam indirilmeye çalışılacak. Bu görüşmenin ardından transferdeki son durum olumlu ya da olumsuz bir şekilde belli olacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda listede teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği alternatiflere yönelecek olan yönetim kısa süre içerisinde bu konuyu çözmeyi hedefliyor.

Batshuayi'ye yakın temas

Geçen ay da gündeme gelen Batshuayi için bir girişim daha olabilir. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hedeflediği isimlerden biri olan Batshuayi yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen bir isimdi. Ancak Dovbyk işi de olmazsa Fırtına, Chelsea kadrosunda yer alan dünyaca ünlü yıldız için girişimlerini tekrarlayacak. Satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Geçen sezon forma giydiği Beşiktaş 'tan 3 milyon Euro'nun üzerinde bir yıllık ücret alan Batshuayi yine aynı rakamları istiyor. Trabzonspor eğer bu transferde gözünü karartırsa takım içerisindeki tavan ücret sınırını da aşmış olacak. Bu nedenle Belçikalı şu an için ilk öncelik değil.