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Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz açıklaması

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ün gündemlerinde olmadığını belirtti.

15 Temmuz 2021, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
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Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz açıklaması

Avrupa'ya gitmek için Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, EURO 2020'de hedeflediği başarıyı gösteremeyince transfer hayali gerçekleşmemişti. Genç orta sahanın Trabzonspor 'a önerildiği belirtilmişti.

Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gündemimize gelmedi. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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2018'de Eskişehirspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve özellikle İspanya LaLiga ekiplerinin gündeminde olduğu belirtilen Dorukhan Toköz, şu ana kadar yurt dışından istediği teklifi alamamıştı. 

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