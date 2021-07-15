Trabzonspor transfer haberi: Dorukhan Toköz açıklaması

Avrupa'ya gitmek için Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, EURO 2020'de hedeflediği başarıyı gösteremeyince transfer hayali gerçekleşmemişti. Genç orta sahanın Trabzonspor 'a önerildiği belirtilmişti.

Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gündemimize gelmedi. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.





2018'de Eskişehirspor'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve özellikle İspanya LaLiga ekiplerinin gündeminde olduğu belirtilen Dorukhan Toköz, şu ana kadar yurt dışından istediği teklifi alamamıştı.