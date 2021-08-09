Transfer dönemi boyunca 2 kez görüşülen ancak ikna edilemeyen Andreas Cornelius, kurulan üçüncü temaslarda Trabzonspor ’a ‘evet’ dedi. Danimarkalı yıldız ile yapılan uzun pazarlıklarda orta nokta bulunurken, 28 yaşındaki dev santrfor senelik 2 milyon Euro civarındaki bir ücrete olumlu yanıt verdi. Başarılı forvetin kontratına bir takım başarı bonusları da eklenecek. 4 yıllık kontrat üzerinden el sıkışılırken, bonservisi konusunda ise Parma ile temaslar sürüyor. Daha önce Trabzonspor’un teklifini kabul eden İtalyanlar, Cornelius’un ikna edilmesi ve Bordo-Mavili taraftarların sosyal medyada oyuncuya gösterdiği büyük ilgi sonrası rakamı artırmaya çalıştı.

Bonservisi 5 milyon Euro

Yönetim ise maksimum 5 milyon Euro’ya çıkabileceğini iletti. Kıran kırana pazarlıklarda artık son detaylar konuşulurken, bonservis ücretinin kaç yıllık bir vade ile ödeneceği ve sonraki satıştan pay gibi maddeler görüşülüyor. Trabzonspor, bir kaç gün içinde bu transferi resmiyete döküp, Andreas Cornelius’u Türkiye’ye getirmeyi planlıyor.

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Trabzon’da evi hazır

Son 1 haftalık periyotta Cornelius ile yapılan görüşmeler hızlanırken, bu süreçte oyuncunun menajeri Türkiye’ye geldi. İlk olarak İstanbul’da yönetimle görüşen Danimarkalı yıldızın temsilcisi, ardından Trabzon’a gitti. Cornelius’un şehirde kalacağı villayı gezen ve evin fotoğrafları ile videosunu oyuncuya atan menajerin, Akyazı’daki stadı ve tesisleri de çok beğendiği öğrenildi.

FANATİK ÖZEL | Safa Can Konuksever