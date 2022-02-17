Trabzonspor transfer haberi: Athanasios Androutsos harekatı

Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , şampiyonluk adına mücadelesinin yanı sıra yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürmekte. Trabzonspor'un Olympiacos forması giyen sağ bek Athanasios Androutsos ile ilgilendiği belirtildi.

Caiciomercato'nun haberine göre 24 yaşındaki sağ bek, sezon sonunda takımı Olympiacos'tan ayrılabilir. Ara transfer döneminde Elche ve Perugia'dan aldığı teklifleri reddeden Athanasios ile İtalyan ekibi Monza ve Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un ilgilendikleri belirtiliyor.





Görüşme gerçekleşti!

Trabzonspor'un Yunanistan Millî Takımı forması da giyen sağ bek için menajeriyle iletişime geçtiği ve ilk görüşmenin gerçekleştirildiği iddia edilmekte. Hatta Trabzonspor'un 8 Şubat'tan önce transferi bitirmek adına girişimlerde bulunsa da gerçekleşmeyen transfer adına sezon sonunda bir kez daha etkin olacağı aktarılmakta.

Olympiacos ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Athanasios'un Yunan ekibi ile bağlarının koptuğu ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Bu sezon toplam 19 maçta Olympiacos forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, toplam 985 dakika süre alabildi. Yunanistan Millî Takımı'nın alt yaş gruplarındaki performansıyla dikkat çekmiş Athanasios A millî takım ile de 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.