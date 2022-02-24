Trabzonspor transfer haberi: Artem Dovbyk yine radarda!

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, bir yandan da gelecek planlarına başladı. Son iki transfer döneminde hamleleri erken yapan Fırtına, yaz dönemi için de şimdiden hazırlık içinde. Gündemde tanıdık bir isim var; Artem Dovbyk... Sezon başında Bordo-Mavililer’in ciddi şekilde ilgilendiği 24 yaşındaki forvet, hâlâ radarda. Hatta Trabzonspor’un oyuncunun şartlarını araştırdığı ve aracılar vasıtasıyla Dnipro’nun nabzını yokladığı öğrenildi. Ukrayna kulübünün bonservis olarak 7-8 milyon Euro’dan kapıyı açtığı belirtilirken, Dovbky’in başta Torino olmak üzere İtalya’dan ciddi talipleri bulunuyor. Bazı Fransız ve Belçika ekipleri de yıldız santrforu takip ediyor.





Menajeri açıklamıştı

Ukraynalı milli oyuncunun menajeri geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Türkiye’de iyi ilişkilerimiz var. Yazın Trabzonspor’un teklifi vardı. Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe onu izledi. Avrupa’nın da 5 büyük liginden bazı takımlar Dovbyk’le ilgileniyor” demişti.