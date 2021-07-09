Trabzonspor transfer haberi: Artem Dovbyk sürprizi

Sörloth’u 1. hedef olarak belirleyen Trabzonspor ’un listesinde alternatif oyuncular da bulunuyor. Bu isimlerden biri Cornelius. Bir başka iddia ise Ukrayna basınından geldi. EURO 2020’de Ukrayna Milli Takımı’nın formasını giyen Artem Dovbyk ile Bordo-Mavililer’in ilgilendiği belirtildi. Belçika’dan Anderlecht ve Fransa’dan bazı takımların Dovbyk’i istediği vurgulanırken, 24 yaşındaki santrforun da kulübünden ayrılmaya hazırlandığı yazıldı.

1.89 boyundaki Dovbyk, geçtiğimiz yaz 450 bin Euro karşılığında Midtjylland’dan Dnipro’ya transfer olmuştu.

27 maçta 10 gol

2023’e kadar sözleşmesi bulunan genç forvet, geride bıraktığımız sezon çıktığı 27 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Dovbyk, EURO 2020’de ise İsveç maçında sonradan oyuna girip, golünü atmıştı. Başarılı santrfor, daha önce Beşiktaş ’ın da gündemine gelmişti.